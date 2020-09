Grande Fratello Vip | Patrizia De Blanck su Gabriel Garko | “Ora sono tutti fr***i”

Leggi su meteoweek

(Di domenica 27 settembre 2020) Nel corso della quarta puntata della quinta edizione delVip ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. L’attore ha fatto coming out e in molti non hanno potuto fare a meno di notare il commento diDeDesuè … L'articoloVip,Desu: “Orafr***i” proviene da www.meteoweek.com.