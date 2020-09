Gabriele Rossi | messaggio in codice a Garko | L’attore “taglia” il silenzio

Leggi su meteoweek

(Di domenica 27 settembre 2020) La quarta diretta del Grande Fratello Vip ha avuto come ospite Gabriel, il quale ha fatto finalmente coming out. Non è tardata ad arrivare la risposta del fidanzato. Ecco come ha reagito.inGabrielè stato per anni il sex symbol della televisione italiana. Ha raggiunto l’apice … L'articoloinL’attore “taglia” ilproviene da www.meteoweek.com.