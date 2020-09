Gabriel Garko, il post del compagno sul coming out al Gf Vip: un burattino che taglia i fili (Di domenica 27 settembre 2020) Il coming out di Gabriel Garko in diretta nella casa del Grande Fratello Vip ha letteralmente fatto impazzire i social. L’attore, anche se non ha detto esplicitamente di essere gay, in una lettera indirizzata alla collega Adua Del Vesco (sua ex fidanzata “di copertura”), ha rivelato di aver vissuto con lei una “favola falsa” e che l’ha sempre considerata soltanto una amica, ma nulla di più. Mentre leggeva la lettera Garko, visibilmente commosso, ha fatto riferimento anche a un “segreto di Pulcinella” da rivelare. Dallo studio, Alfonso Signorini chiede: «Ma qual è questo segreto di Pulcinella?» E Garko lo ferma subito. «A Signorì ma lo devo spiegare proprio a te?» E il conduttore asseconda l’attore: ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 27 settembre 2020) Ilout diin diretta nella casa del Grande Fratello Vip ha letteralmente fatto impazzire i social. L’attore, anche se non ha detto esplicitamente di essere gay, in una lettera indirizzata alla collega Adua Del Vesco (sua ex fidanzata “di copertura”), ha rivelato di aver vissuto con lei una “favola falsa” e che l’ha sempre considerata soltanto una amica, ma nulla di più. Mentre leggeva la lettera, visibilmente commosso, ha fatto riferimento anche a un “segreto di Pulcinella” da rivelare. Dallo studio, Alfonso Signorini chiede: «Ma qual è questo segreto di Pulcinella?» Elo ferma subito. «A Signorì ma lo devo spiegare proprio a te?» E il conduttore asseconda l’attore: ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - ilvocio : Gabriel Garko confessa di essere gay. E la Meloni di essere simpatizzante di destra. Claudio Caruana… - AndreaD60287482 : RT @AMinchiate: *Gabriel Garko fa coming out* Alfonso Signorini: #Garko #26settembre #signorini #comingout #GFvip5 -