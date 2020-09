Francesca Fialdini, esperienza sconvolgente col demonio: “l’ho sentito parlare, terribile” (Di domenica 27 settembre 2020) Francesca Fialdini, credente e molto devota alla Madonna, racconta un’esperienza terribile con il demonio. La forza della fede. Francesca Fialdini, esperienza col demonioFrancesca Fialdini è stata segnata nel profondo da un’esperienza vissuta dentro una chiesa, durante una Messa. Un’esperienza che mai avrebbe pensato di potere vivere di prima persona: credeva che certe cose potevano succedere solo nei film come l’Esorcista. E invece. Francesca ha raccontato la sua esperienza indimenticabile al giornale Di Più. La presentatrice del fortunato programma settimanale di Rai Uno, Da noi…A ruota ... Leggi su chenews (Di domenica 27 settembre 2020), credente e molto devota alla Madonna, racconta un’terribile con il. La forza della fede.colè stata segnata nel profondo da un’vissuta dentro una chiesa, durante una Messa. Un’che mai avrebbe pensato di potere vivere di prima persona: credeva che certe cose potevano succedere solo nei film come l’Esorcista. E invece.ha raccontato la suaindimenticabile al giornale Di Più. La presentatrice del fortunato programma settimanale di Rai Uno, Da noi…A ruota ...

