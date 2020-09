Emergenza maltempo | De Luca | “Solidarietà ai Sindaci zone colpite”

(Di domenica 27 settembre 2020) “Esprimo vicinanza e solidarietà aie alle comunità colpite dal violento nubifragio che in queste ore si è abbattuto sul Comune capoluogo e su tanti territori a nord e a sud della nostra Provincia”. Così in una nota l’on. Piero De. “Non posso che essere vicino a tutte le famiglie che stanno vivendo momenti di grande difficoltà per allagamenti, crolli e altri danni che si sono verificati a seguito di queste incessanti e abbondanti piogge. Ho sentito il Presidente della Provincia Michele Strianese ed altri amministratori impegnati in queste ore distraordinaria, e ho espresso loro il mio pieno sostegno e la mia forte vicinanza. Sto valutando tutte le azioni possibili da assumere a sostegno della nostra comunità presso il Governo e le altre ...

Paura e tensione, nel pomeriggio, in provincia di Salerno. È scattata l'evacuazione per le famiglie che risiedono in una parte del centro storico e in via Bracigliano a Sarno (Salerno).