E’ tempo di rinnovamento e di rigenerazione dell’economia Conte | “Occorre una riforma costituzionale per biodiversità e sviluppo sostenibile”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 27 settembre 2020) “Siamo nella fase più acuta di una crisi globale, economica e sanitaria. L’antico modello di economia civile ci può salvare e può diventare il fulcro ideale. Non possiamo tornare alla normalità, questo èdi. Mi piace parlare didell’economia”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo durante il Festival Nazionale dell’Economia Civile. Il premier ha annunciato la volontà di nuovi inserimenti in Costituzione, tra cui losostenibile e la biodiversità: “Credo che la sensibilità di questo governo sia in linea con la prospettiva della Carta di Firenze. Quando leggo la Carta di Firenze vedo tanti obiettivi e profili che sono pienamente ...