**Coronavirus: Fauci, 'c'è pericolo di seconda ondata ancora più grave'** (Di domenica 27 settembre 2020) Milano, 27 set. (Adnkronos) - "C'è sempre il pericolo di una seconda ondata. Anche voi italiani dovete stare molto attenti quando ci sarà l'inizio dell'autunno e dell'inverno: tutti sono preoccupati da un'altra chiusura, vogliono tornare alla normalità, ma bisogna resistere" perché il rischio è che questa seconda ondata "sia ancora più grave". Lo afferma, ospite della trasmissione Che tempo che fa, Anthony Fauci direttore dell'americano Istituto nazionale di allergia e malattie infettive (Niaid). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Milano, 27 set. (Adnkronos) - "C'; sempre ildi una. Anche voi italiani dovete stare molto attenti quando ci sar&a; l'inizio dell'autunno e dell'inverno: tutti sono preoccupati da un'altra chiusura, vogliono tornare alla normalit&a;, ma bisogna resistere" perché il rischio; che questa"sia". Lo afferma, ospite della trasmissione Che tempo che fa, Anthonydirettore dell'americano Istituto nazionale di allergia e malattie infettive (Niaid).

