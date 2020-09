Caputo: “Possiamo giocarcela con tutti, spero di fare più di 20 gol. Rinnovo? Non ci penso” (Di domenica 27 settembre 2020) Francesco Caputo, tra i protagonisti del poker del Sassuolo alla Spal, ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Oggi è stato assurdo, tre gol annullati e poi uno buono. Siamo contenti e soddisfatti della prestazione che abbiamo fatto, non era facile contro una neopromossa che aveva entusiasmo e voglia. Nel secondo tempo abbiamo giocato da grande squadra. Possiamo giocarcela con tutti e vogliamo migliorare ciò che abbiamo fatto l’anno scorso. Personalmente spero di fare più di 20 gol. Il Rinnovo? Non penso a questo, ho due anni di contratto e sto bene. Mi sento un ragazzino e mi alleno bene. Sono concentrato sul campo, al resto penseranno il mio procuratore e la società”. Come anticipatovi, il Sassuolo sta lavorando sul prolungamento ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020) Francesco, tra i protagonisti del poker del Sassuolo alla Spal, ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Oggi è stato assurdo, tre gol annullati e poi uno buono. Siamo contenti e soddisfatti della prestazione che abbiamo fatto, non era facile contro una neopromossa che aveva entusiasmo e voglia. Nel secondo tempo abbiamo giocato da grande squadra. Possiamocone vogliamo migliorare ciò che abbiamo fatto l’anno scorso. Personalmentedipiù di 20 gol. Il? Non penso a questo, ho due anni di contratto e sto bene. Mi sento un ragazzino e mi alleno bene. Sono concentrato sul campo, al resto penseranno il mio procuratore e la società”. Come anticipatovi, il Sassuolo sta lavorando sul prolungamento ...

