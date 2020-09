Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli parla di Gabriel Garko: la frecciatina che non passa inosservata (Di domenica 27 settembre 2020) Ieri sera nella rete ammiraglia di Casa Rai è andata in onda la seconda puntata di Ballando con le stelle. Dopo l’esibizione dell’ultima coppia in gara formata da Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Selvaggia Lucarelli ha fatto una battuta citando Gabriel Garko. Selvaggia Lucarelli parla di Gabriel Garko a Ballando con le stelle Vittoria... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 27 settembre 2020) Ieri sera nella rete ammiraglia di Casa Rai è andata in onda la seconda puntata dicon le. Dopo l’esibizione dell’ultima coppia in gara formata da Vittoria Schisano e Marco De Angelis,ha fatto una battuta citandodicon leVittoria... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @paoloconticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - regole_senza : @milly_carlucci @Ballando_Rai Ascolti del 26 settembre 2020: in sovrapposizione dalle 21.30 alle 00.40 Tu Si Que Va… - Aladino_Rm : @GiusCandela Ballando ha fatto crollare Tu si que vales (-6% circa) e cala a sua volta di un paio di punti: bella s… -