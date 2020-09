Bach: "Preoccupati per il funzionamento del Coni, a rischio le medaglie a Tokyo" (Di domenica 27 settembre 2020) IMOLA - "Il segretario generale del Coni ha bisogno di essere messo in condizione di lavorare nel pieno delle sue funzioni. Ora invece il segretario generale è soggetto alle istruzioni di società ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) IMOLA - "Il segretario generale delha bisogno di essere messo in condizione di lavorare nel pieno delle sue funzioni. Ora invece il segretario generale è soggetto alle istruzioni di società ...

SkyTG24 : Coni, il presidente del Cio Bach: “Preoccupati, legge sport non rispetta Carta Olimpica” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coni, il presidente del Cio Bach: “Preoccupati, legge sport non rispetta Carta Olimpica” - FulviaFrongia : RT @SkyTG24: Coni, il presidente del Cio Bach: “Preoccupati, legge sport non rispetta Carta Olimpica” - Fprime86 : RT @SkyTG24: Coni, il presidente del Cio Bach: “Preoccupati, legge sport non rispetta Carta Olimpica” - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Coni, il presidente del Cio Bach: “Preoccupati, legge sport non rispetta Carta Olimpica” -