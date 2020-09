Va a pescare a Central Park | ma invece del pesce trova un cadavere La vittima è un 30enne

Leggi su newnotizie

(Di sabato 26 settembre 2020) Un pescatore non poteva credere ai suoi occhi quando si è reso conto chedel classicosi era imbattuto in un. Luis Castoire ha fatto la macabra scoperta mentre pescava a New York, e precisamente a, uno dei parchi più famosi al mondo. L’uomo era certo di aver agganciato un … L'articolo Va a, madelun. Laè unNewNotizie.it.