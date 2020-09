‘Uomini e Donne’, ecco come sono andati gli ascolti nelle ultime due settimane (Di sabato 26 settembre 2020) La nuova formula di Uomini e Donne, che non vede più la separazione del Trono Classico e del Trono Over, sembra risultare assolutamente vincente negli ascolti. Lo share del dating show di Canale 5 continua, infatti, a non scendere sotto la soglia del 20%! La scorsa settimana la puntata più vista è stata quella di martedì 15 settembre – incentrata ancora una volta sulle avventure sentimentali di Gemma Galgani – che ha tenuto incollati al teleschermo 2.823.000 spettatori ottenendo uno share del 22.9%. Quella meno vista, invece, è stata quella di venerdì 18 – che ha raccontato prettamente le avventure dei tronisti e di Armando Incarnato – interessando 2.483.000 spettatori pari al 20.8% di share. Numeri che in ogni caso negli scorsi anni, nel Trono Classico, non si vedevano assolutamente. Il resto della ... Leggi su isaechia (Di sabato 26 settembre 2020) La nuova formula di Uomini e Donne, che non vede più la separazione del Trono Classico e del Trono Over, sembra risultare assolutamente vincente negli. Lo share del dating show di Canale 5 continua, infatti, a non scendere sotto la soglia del 20%! La scorsa settimana la puntata più vista è stata quella di martedì 15 settembre – incentrata ancora una volta sulle avventure sentimentali di Gemma Galgani – che ha tenuto incollati al teleschermo 2.823.000 spettatori ottenendo uno share del 22.9%. Quella meno vista, invece, è stata quella di venerdì 18 – che ha raccontato prettamente le avventure dei tronisti e di Armando Incarnato – interessando 2.483.000 spettatori pari al 20.8% di share. Numeri che in ogni caso negli scorsi anni, nel Trono Classico, non si vedevano assolutamente. Il resto della ...

