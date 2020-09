The Witcher 2: Basil Eidenbenz sarà il nuovo interprete di Eskel (Di sabato 26 settembre 2020) L'attore Basil Eidenbenz ha ottenuto il ruolo di Eskel in The Witcher 2, la seconda stagione della serie con star Henry Cavill. The Witcher 2 ha trovato il nuovo interprete di Eskel: sarà Basil Eidenbenz, recentemente apparso nella serie Victoria, a interpretare il personaggio che era stato affidato a Thue Ersted Rasmussen. Pochi giorni fa era stato annunciato che sarebbe stato necessario il cambiamento nel cast a causa della lunga pausa obbligatoria iniziata a febbraio che ha reso impossibile a Rasmussen tornare sul set dovendo rispettare impegni presi in precedenza. La serie Netflix con star Henry Cavill tornerà prossimamente sugli schermi con la seconda stagione grazie al ritorno del cast e della troupe ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 settembre 2020) L'attoreha ottenuto il ruolo diin The2, la seconda stagione della serie con star Henry Cavill. The2 ha trovato ildi: sarà, recentemente apparso nella serie Victoria, a interpretare il personaggio che era stato affidato a Thue Ersted Rasmussen. Pochi giorni fa era stato annunciato che sarebbe stato necessario il cambiamento nel cast a causa della lunga pausa obbligatoria iniziata a febbraio che ha reso impossibile a Rasmussen tornare sul set dovendo rispettare impegni presi in precedenza. La serie Netflix con star Henry Cavill tornerà prossimamente sugli schermi con la seconda stagione grazie al ritorno del cast e della troupe ...

L'attore Basil Eidenbenz ha ottenuto il ruolo di Eskel in The Witcher 2, la seconda stagione della serie con star Henry Cavill. The Witcher 2 ha trovato il nuovo interprete di Eskel: sarà Basil Eidenb ...

