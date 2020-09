Spacciava ai ragazzi nel parco comunale | fermato e denunciato

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 26 settembre 2020)come se nulla fosse nel, forse inconsapevole della telecamera o addirittura sfidandola: fatto sta che il 18enne di Origgio è stato colto in flagranza di reato in un’operazione congiunta di polizia locale e carabinieri. Il blitz è stato messo a segno al nuovodell’infanzia del paese, in via Piantanida. Il pusher … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.