Signorini, abbiamo un problema. Garko e Gregoraci, il risveglio è amarissimo. GF Vip travolto. Mediaset, ora che si fa? (Di sabato 26 settembre 2020) Doccia gelata per Alfonso Signorini. Il suo Grande Fratello Vip esce sconfitto da Tale e quale Show di Carlo Conti nella sfida degli ascolti del venerdì sera. Smacco per Mediaset, che ha puntato tutto sulla "puntata delle puntate" del reality di Canale 5. L'ospitata di Gabriel Garko con (parziale) coming out annesso, le polemiche sul caso Ares-gate (per la verità clamorosamente silenziato) e il gossip selvaggio sulla simpatia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli promettevano sfracelli ma così non è stato: Tale e quale, su Raiuno, ha raccolto davanti alla tv 3.741.000 spettatori pari al 18,5% di share, mentre per il GF Vip "solo" 2.877.000 spettatori e 16,8% di share (per il Grande Fratello Vip Night 1.258.000 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Doccia gelata per Alfonso. Il suo Grande Fratello Vip esce sconfitto da Tale e quale Show di Carlo Conti nella sfida degli ascolti del venerdì sera. Smacco per, che ha puntato tutto sulla "puntata delle puntate" del reality di Canale 5. L'ospitata di Gabrielcon (parziale) coming out annesso, le polemiche sul caso Ares-gate (per la verità clamorosamente silenziato) e il gossip selvaggio sulla simpatia tra Elisabettae Pierpaolo Pretelli promettevano sfracelli ma così non è stato: Tale e quale, su Raiuno, ha raccolto davanti alla tv 3.741.000 spettatori pari al 18,5% di share, mentre per il GF Vip "solo" 2.877.000 spettatori e 16,8% di share (per il Grande Fratello Vip Night 1.258.000 ...

