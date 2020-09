Sampdoria, Ranieri: “Incredibile la nostra sconfitta figlia della frenesia” (Di sabato 26 settembre 2020) La Sampdoria perde la partita casalinga con la matricola Benevento e il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri commenta così il risultato e la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport: "È incredibile, sul due a zero devi controllare la partita, e invece non l'abbiamo fatto. Abbiamo preso gol su un mischione e loro si sono risvegliati. Alcune azioni importanti le abbiamo fatte noi, anche se poi abbiamo preso gol su episodi. Dobbiamo saper reagire. Non è importante il mercato in questo momento. Oggi c'è stata determinazione, ma anche frenesia. Eravamo padroni del campo, quindi dobbiamo ragionare su questo fatto".Sul secondo gol Caldirola colpisce da solo."Sulla seconda linea doveva esserci Thorsby, che è invece andato sulla linea dei quattro. Poi lo prende Jankto, che se lo fa sfilare. È stato fin ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) Laperde la partita casalinga con la matricola Benevento e il tecnico blucerchiato Claudiocommenta così il risultato e la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport: "È incredibile, sul due a zero devi controllare la partita, e invece non l'abbiamo fatto. Abbiamo preso gol su un mischione e loro si sono risvegliati. Alcune azioni importanti le abbiamo fatte noi, anche se poi abbiamo preso gol su episodi. Dobbiamo saper reagire. Non è importante il mercato in questo momento. Oggi c'è stata determinazione, ma anche frenesia. Eravamo padroni del campo, quindi dobbiamo ragionare su questo fatto".Sul secondo gol Caldirola colpisce da solo."Sulla seconda linea doveva esserci Thorsby, che è invece andato sulla linea dei quattro. Poi lo prende Jankto, che se lo fa sfilare. È stato fin ...

sampdoria : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? scelti da #Ranieri per la gara d'esordio #JuveSamp. #SerieATIM #FORZADORIA ???????????? - sampdoria : ?? | SPOGLIATOIO Dentro la pancia dell''Allianz Stadium' è già tutto pronto per il debutto della squadra di… - sportface2016 : #SerieA | #SampdoriaBenevento 2-3, il tecnico blucerchiato Claudio #Ranieri al termine della gara - Pall_Gonfiato : Sampdoria, l'allarme di Ranieri: 'Eravamo un orologio, ci siamo inceppati' - afgibi : #SampBenevento occorre risolvere subito il problema all' #Inps. Da quando ci sono polemiche sull'operato di… -