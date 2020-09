Salvini: “Ho la febbre e sono sotto cortisone, il medico mi ha detto di restare a casa, ma sono qui” – Le sue parole dal palco e il brusio in sala (Di sabato 26 settembre 2020) “sono un po’ dolorante e febbricitante, ma ci tenevo a essere qui”. sono le parole di Matteo Salvini, che appena prende la parola dal palco della manifestazione politico-culturale “Itaca 20.20” a Formello, in provincia di Roma, ammette di avere qualche linea di febbre. Alle sue parole, è subito seguito un leggero brusio delle persone presenti (molte delle quali sostenitrici del leader della Lega). Poco prima Salvini aveva spiegato che il medico gli aveva consigliato di stare a casa. Ma lui si sarebbe opposto. “sono stato due ore attaccato al cortisone – ha raccontato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) “un po’ dolorante e febbricitante, ma ci tenevo a essere qui”.ledi Matteo, che appena prende la parola daldella manifestazione politico-culturale “Itaca 20.20” a Formello, in provincia di Roma, ammette di avere qualche linea di. Alle sue, è subito seguito un leggerodelle persone presenti (molte delle quali sostenitrici del leader della Lega). Poco primaaveva spiegato che ilgli aveva consigliato di stare a. Ma lui si sarebbe opposto. “stato due ore attaccato al– ha raccontato ...

