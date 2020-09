Premier League 2020/2021: l’Everton di Ancelotti prosegue a gonfie vele, Crystal Palace sconfitto 2-1 (Di sabato 26 settembre 2020) Incredibile inizio di stagione dell’Everton targato Carlo Ancelotti, che centra cinque vittorie in altrettanti match disputati ed appare inarrestabile. Dopo l’1-0 sul campo del Tottenham e il 5-2 rifilato al WBA, oltre a due turni superati in Carabao Cup, i toffees riescono ad espugnare anche Selhurst Park soffiando i tre punti al Crystal Palace. Vittoria sofferta ma molto importante che proietta l’Everton al primo posto della classifica. CRONACA – Nel match valido per la terza giornata di Premier League 2020/2021, l’Everton parte bene e dopo 10′ è già in vantaggio grazie al solito Dominic Calvert-Lewin, che timbra il cartellino per la quinta volta in stagione. I padroni di casa però reagiscono ed al ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Incredibile inizio di stagione dell’Everton targato Carlo, che centra cinque vittorie in altrettanti match disputati ed appare inarrestabile. Dopo l’1-0 sul campo del Tottenham e il 5-2 rifilato al WBA, oltre a due turni superati in Carabao Cup, i toffees riescono ad espugnare anche Selhurst Park soffiando i tre punti al. Vittoria sofferta ma molto importante che proietta l’Everton al primo posto della classifica. CRONACA – Nel match valido per la terza giornata di, l’Everton parte bene e dopo 10′ è già in vantaggio grazie al solito Dominic Calvert-Lewin, che timbra il cartellino per la quinta volta in stagione. I padroni di casa però reagiscono ed al ...

