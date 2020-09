Pirlo: “I fatti relativi all’esame di Suarez non ci hanno minimamente toccato” (Di sabato 26 settembre 2020) Alla vigilia della partita contro la Roma, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato in conferenza stampa. “Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, meglio di quella passata. Ci siamo concentrati solo sul campo, i fatti relativi all’Università di Perugia e all’esame di Suarez non ci hanno minimamente toccato“. Il tecnico ha parlato anche della questione centravanti. “Stavamo aspettando il centravanti, è arrivato due giorni fa, poco tempo per lavorare. Nella mia testa è da un po’ che cerco di capire come mettere i giocatori per rendere al massimo, poi cercheremo di mettere in atto” Su Dybala: “Rientro graduale, vedremo come sta perché ha fatto carico di lavoro pesante e capiremo se portarlo o ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 settembre 2020) Alla vigilia della partita contro la Roma, il tecnico della Juventus, Andrea, ha parlato in conferenza stampa. “Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, meglio di quella passata. Ci siamo concentrati solo sul campo, iall’Università di Perugia e all’esame dinon citoccato“. Il tecnico ha parlato anche della questione centravanti. “Stavamo aspettando il centravanti, è arrivato due giorni fa, poco tempo per lavorare. Nella mia testa è da un po’ che cerco di capire come mettere i giocatori per rendere al massimo, poi cercheremo di mettere in atto” Su Dybala: “Rientro graduale, vedremo come sta perché ha fatto carico di lavoro pesante e capiremo se portarlo o ...

