Matteo Salvini a Formello | “Ho un po’ di febbre | il medico mi ha detto di andare a casa”

"Ci tengo ad essere qui anche se un po' dolorante e un po' febbricitante". Il leader leghista Matteo Salvini "confessa" di avere la febbre ma di aver deciso di non seguire il consiglio del medico che lo aveva esortato a restare a casa. Accade sul palco di Formello dove viene intervistato dal direttore del Tg2 durante la manifestazione politico-culturale "Itaca 20.20", un viaggio tra le idee. Una tre giorni di incontri con esponenti della politica, a cui il numero uno del Carroccio ha partecipato nonostante sia assolutamente sconsigliato, in un momento delicato per via dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, andare in giro con sintomi influenzali.

