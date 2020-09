M5s, Di Maio ad Ariano: Direttorio a 5? Ne parliamo agli Stati Generali (Di sabato 26 settembre 2020) “Ne discuteremo nelle assemblee e negli Stati Generali”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ad Ariano Irpino (Avellino) per un appuntamento elettorale, ha risposto ai giornalisti rispetto all’ ipotesi di un organismo collegiale alla guida del M5s composto da cinque esponenti e con lo stesso Di Maio “primus inter pares”. In riferimento agli Stati Generali del movimento ha aggiunto: “Io non sottovaluto questo percorso perché è un percorso fondamentale, anche perché il movimento è una forza politica di maggioranza relativa nella maggioranza di governo che governa la settima potenza mondiale che è l’ Italia. Voglio anche dire – ha aggiunto – che questo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 settembre 2020) “Ne discuteremo nelle assemblee e negli”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di, adIrpino (Avellino) per un appuntamento elettorale, ha risposto ai giornalisti rispetto all’ ipotesi di un organismo collegiale alla guida del M5s composto da cinque esponenti e con lo stesso Di“primus inter pares”. In riferimentodel movimento ha aggiunto: “Io non sottovaluto questo percorso perché è un percorso fondamentale, anche perché il movimento è una forza politica di maggioranza relativa nella maggioranza di governo che governa la settima potenza mondiale che è l’ Italia. Voglio anche dire – ha aggiunto – che questo ...

In lieve crescita quello dei leader di maggioranza, in particolare Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Leggera flessione ... e se Pd e M5s decidessero di correre da soli alle elezioni politiche ...

I costi. Di Maio dice che col “taglio” risparmieremo 300mila euro al giorno. Se anche fosse vero, si tratterebbe di un risparmio di circa 110 milioni di euro l’anno, cioè un euro e ottantatré centesim ...

