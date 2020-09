Londra, in migliaia in strada per protestare contro il lockdown: scontri con la polizia (Di sabato 26 settembre 2020) Ci sono stati scontri fra la polizia e i dimostranti anti-lockdown a Londra: gli agenti hanno infatti cercato di interrompere la manifestazione a Trafalgar Square , dove i partecipanti non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 settembre 2020) Ci sono statifra lae i dimostranti anti-: gli agenti hanno infatti cercato di interrompere la manifestazione a Trafalgar Square , dove i partecipanti non ...

