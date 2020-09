L'assalitore di Parigi pensava di attaccare Charlie Hebdo (Di sabato 26 settembre 2020) Ali H., l’attentatore di ieri a Parigi, ha dichiarato agli inquirenti che pensava di agire contro la redazione di Charlie Hebdo, che invece si è trasferita in un luogo segreto e ultraprotetto da ormai 4 anni. Lo rivelano fonti dell’inchiesta a Le Parisien.Il pachistano avrebbe dichiarato anche di aver perlustrato a più ripresa la zona prima di passare all’azione e la presenza di una bottiglia di alcool ieri nella sua borsa sarebbe dovuta al suo iniziale progetto di incendiare l’edificio. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) Ali H., l’attentatore di ieri a, ha dichiarato agli inquirenti chedi agire contro la redazione di, che invece si è trasferita in un luogo segreto e ultraprotetto da ormai 4 anni. Lo rivelano fonti dell’inchiesta a Le Parisien.Il pachistano avrebbe dichiarato anche di aver perlustrato a più ripresa la zona prima di passare all’azione e la presenza di una bottiglia di alcool ieri nella sua borsa sarebbe dovuta al suo iniziale progetto di incendiare l’edificio.

