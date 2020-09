Jacopo Mastrangelo | carriera e curiosità sul giovane musicista

Leggi su viagginews

(Di sabato 26 settembre 2020) Durante il lockdown si è esibito sulla terrazza di casa sua, in Piazza Navona,e curiosità sulè unchitarrista romano, classe 2001, che si è fatto notare sul web per i suoi video musicali pubblicati durante il periodo di quarantena da Coronavirus. In quel periodo, infatti, … L'articoloe curiosità sulè apparso prima sul sito ViaggiNews.com