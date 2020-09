Inter, Graziani: “Skriniar non può essere ceduto, Conte è ossessionato dalla vittoria” (Di sabato 26 settembre 2020) “Non comprendo il mercato dell’Inter: Skriniar è diventato una seconda scelta, mentre era dichiaratamente insostituibile. Se i centrali sono Bastoni, D’Ambrosio e Kolarov faccio un grande ‘in bocca al lupo’ all’Inter. Secondo me Skriniar non può essere ceduto, va fatto giocare. L’Inter non può dire che l’obiettivo è arrivare tra le prime 4, sono bugiardi: Conte è ossessionato dalla vittoria. Non ci devono prendere in giro, se non arrivano fra le prime due è un fallimento“. Queste sono le pungenti dichiarazioni di Ciccio Graziani, Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per offrire la propria opinione sul mercato estivo ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) “Non comprendo il mercato dell’: Skriniar è diventato una seconda scelta, mentre era dichiaratamente insostituibile. Se i centrali sono Bastoni, D’Ambrosio e Kolarov faccio un grande ‘in bocca al lupo’ all’. Secondo me Skriniar non può, va fatto giocare. L’non può dire che l’obiettivo è arrivare tra le prime 4, sono bugiardi:vittoria. Non ci devono prendere in giro, se non arrivano fra le prime due è un fallimento“. Queste sono le pungenti dichiarazioni di Cicciovenuto ai microfoni di Radio Sportiva per offrire la propria opinione sul mercato estivo ...

