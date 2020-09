Genoa, Mattia Perin positivo al Covid-19: Maran annuncia il sostituto (Di sabato 26 settembre 2020) Mattia Perin è risultato positivo al Coronavirus: lo ha annunciato Rolando Maran in conferenza stampa. Il portiere salterà Napoli-Genoa Tegola per il Genoa a poche ore dalla trasferta di Napoli: Mattia Perin è risultato positivo al Coronavirus e dunque sarà costretto a saltare la sfida contro i partenopei. A dare l’annuncio della positività è Rolando Maran nel corso della conferenza stampa pre-gara. Queste le dichiarazioni del tecnico: “Mattia è risultato positivo al tampone. Dobbiamo parlare con il dottore perché lui era a casa con un po’ di febbre. L’ho saputo poco fa ma questa notizia non ... Leggi su zon (Di sabato 26 settembre 2020)è risultatoal Coronavirus: lo hato Rolandoin conferenza stampa. Il portiere salterà Napoli-Tegola per ila poche ore dalla trasferta di Napoli:è risultatoal Coronavirus e dunque sarà costretto a saltare la sfida contro i partenopei. A dare l’annuncio della positività è Rolandonel corso della conferenza stampa pre-gara. Queste le dichiarazioni del tecnico: “è risultatoal tampone. Dobbiamo parlare con il dottore perché lui era a casa con un po’ di febbre. L’ho saputo poco fa ma questa notizia non ...

Il portiere del Genoa Mattia Perin è risultato positivo al Covid dopo un tampone effettuato questa mattina. "Perin era a casa con qualche linea di febbre da ieri e questa mattina è risultato positivo" ...

