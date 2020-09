Carlo Verdone, messaggio choc: “ 7 anni di atroce dolore, ho deciso di farlo” FOTO (Di sabato 26 settembre 2020) Carlo Verdone fa un annuncio chock su Instagram. «Dopo sette anni di atroce dolore ho deciso di farlo»: le condizioni di salute del comico preoccupano i fan. Visualizza questo post su Instagram Cari amici, visto che me lo avete chiesto in tanti, vi confermo che stasera sarò presente anche io al Museo Madre … L'articolo Carlo Verdone, messaggio choc: “ 7 anni di atroce dolore, ho deciso di farlo” FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 26 settembre 2020)fa un annunciok su Instagram. «Dopo settedihodi farlo»: le condizioni di salute del comico preoccupano i fan. Visualizza questo post su Instagram Cari amici, visto che me lo avete chiesto in tanti, vi confermo che stasera sarò presente anche io al Museo Madre … L'articolo: “ 7di, hodi farlo”proviene da YesLife.it.

PasqualeSciori2 : @repubblica Ormai qui, come del resto ha già fatto notare Carlo Verdone, con il politically correct sarà impossibil… - ESCOPOST1 : @alej_seda @Pgreco_ QED Con sta storia del doversi assoggettare al pensiero unico, al 'politicamente corretto solo… - UniVersoMessina : #26settembre 2002, anniversario della scomparsa dell’attore Palermitano Enzo Andronico. Ha partecipato in numeros… - 1IlMigliore : RT @StefanoCetica: E adesso - come per Carlo #Verdone - anche per Michele #Serra @repubblica arriverà un riconoscimento dal Comune di #Ladi… - Eufronio13 : RT @StefanoCetica: E adesso - come per Carlo #Verdone - anche per Michele #Serra @repubblica arriverà un riconoscimento dal Comune di #Ladi… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Verdone Carlo Verdone operato alle anche: “Dolori atroci da 7 anni, in piedi solo con gli antidolorifici” Gossip Fanpage Carlo Verdone operato alle anche: “Dolori atroci da 7 anni, in piedi solo con gli antidolorifici”

Un video pubblicato sulla pagina Facebook di Carlo Verdone rende nota una situazione che l’attore aveva taciuto per anni. Giovedì 17 settembre, Verdone si è sottoposto a un intervento chirurgico a ent ...

SDC Days “Onlife” 2020, la sfida della ripartenza

Si è svolto questa mattina in collegamento streaming il convegno “La sfida della ripartenza”, nell’ambito degli SDC Days “Onlife” 2020 – la convention delle sale della comunità in programma dal 24 al ...

Un video pubblicato sulla pagina Facebook di Carlo Verdone rende nota una situazione che l’attore aveva taciuto per anni. Giovedì 17 settembre, Verdone si è sottoposto a un intervento chirurgico a ent ...Si è svolto questa mattina in collegamento streaming il convegno “La sfida della ripartenza”, nell’ambito degli SDC Days “Onlife” 2020 – la convention delle sale della comunità in programma dal 24 al ...