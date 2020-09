Capelli dal mood Iridella, ecco perché (ora più che mai) convincono (Di sabato 26 settembre 2020) Sperimentare con sfumature pop e brillanti è stato il diktat tricologico del lockdown. La tendenza a giocare con toni pastello e tinte fai da te è, infatti, decollata in quarantena (e grazie a TikTok) ma poi in molte, con l’apertura dei saloni, hanno dato un refresh alle nuance vitaminiche che hanno risollevato un po’ il morale in quel periodo decisamente down. Ma se pensate che il trend della testa arcobalenica sia scomparso con l’estate, sbagliate. È proprio con l’autunno che le chiome alla Mio Miny Pony stanno riempiono i feed di Instagram con varietà di sfumature prismatiche, dal blu al rosa, dal viola e al verde. Avete visto Lady Gaga nel suo ultimo video 911 da Chromatica? Leggi su vanityfair (Di sabato 26 settembre 2020) Sperimentare con sfumature pop e brillanti è stato il diktat tricologico del lockdown. La tendenza a giocare con toni pastello e tinte fai da te è, infatti, decollata in quarantena (e grazie a TikTok) ma poi in molte, con l’apertura dei saloni, hanno dato un refresh alle nuance vitaminiche che hanno risollevato un po’ il morale in quel periodo decisamente down. Ma se pensate che il trend della testa arcobalenica sia scomparso con l’estate, sbagliate. È proprio con l’autunno che le chiome alla Mio Miny Pony stanno riempiono i feed di Instagram con varietà di sfumature prismatiche, dal blu al rosa, dal viola e al verde. Avete visto Lady Gaga nel suo ultimo video 911 da Chromatica?

