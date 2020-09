Calciomercato Juventus | scambio in extremis | novità dal Milan

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 26 settembre 2020) Ilci sta regalando grandi emozioni. Laha fatto vedere come la voglia di cambiare aria e di attuare una vera e propria rivoluzione sia forte. Rivoluzione che è sicuramente iniziata con il cambio alla guida dei bianconeri. Esonerando Maurizio Sarri dopo appena un anno e scegliendo invece il meno esperto Andrea Pirlo si è vista palesemente la voglia di svecchiare la squadra a cominciare dal proprio allenatore. Questi ultimi giorni di mercato ci stanno mostrando come la rivoluzione non sia affatto finita, ma sia appena cominciata. Dopo il 3 a 0 rifilato alla Sampdoria nella prima partita di campionato, è tempo di prendere quegli innesti che servono (uno in ogni reparto) per poter finalmente dichiarare completo l’organico a disposizione del mister. Il ruolo su cui ora si concentrano Paratici e la ...