Cagliari-Lazio, Inzaghi: "Noi ancora in emergenza, ma vittoria strameritata. Rinnovo? Ecco perchè non ho ancora prolungato il mio contratto"

Buona la prima per la Lazio. E' subito vittoria per la Lazio, che batte il Cagliari per 2-0 nella gara d'esordio in campionato, conquistando così i primi 3 punti della stagione. Un risultato che riempie di soddisfazione il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, soffermatosi ad analizzare il successo maturato dai suoi al triplice fischio.

"Siamo ancora in emergenza anche se va meglio nonostante i problemi in difesa - ha detto il tecnico ai microfoni di "Sky Sport" - ma sono contento anche se sapevo che avremmo fatto una grande gara su un campo non semplice contro una squadra molto organizzata. Questa è una vittoria strameritata per quanto visto in campo. La mia è una squadra con grandissimi ...

