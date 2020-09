Cagliari-Lazio: gol di Lazzari, assist di Marusic, è subito 0-1 (VIDEO) (Di sabato 26 settembre 2020) Bastano solamente tre minuti alla Lazio per passare in vantaggio. Nel match contro il Cagliari, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021 i ragazzi di Simone Inzaghi sbloccano il risultato grazie ad un’azione confezionata dai due esterni: cross di Marusic dalla sinistra e Lazzari a porta vuota insacca. In alto il VIDEO della rete. Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Bastano solamente tre minuti allaper passare in vantaggio. Nel match contro il, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021 i ragazzi di Simone Inzaghi sbloccano il risultato grazie ad un’azione confezionata dai due esterni: cross didalla sinistra ea porta vuota insacca. In alto ildella rete.

OfficialSSLazio : ?? Palazzo Doglio, hotel 5 stelle da poco inaugurato a Cagliari, ospita la Lazio per la trasferta in terra sarda - OfficialSSLazio : #CagliariLazio è anche il gol numero ?? di Tommaso Rocchi ?? “Bei ricordi a Cagliari, Lazio pronta per il debutto',… - Tg1Raiofficial : Nuove misure di sicurezza anti #COVID?19 e seconda giornata di #SerieA. In programma le partite Torino-Atalanta, Ca… - reidanilomito : to assistindo #ShowDoEsporte na tela da BAND! Cagliari X Lazio - _sebasn : Cagliari vs Lazio ?? Lazarri anota el primero del partido .( 0-1 ) #SerieA -