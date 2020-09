Atena Lucana, positivi una donna e un bambino (Di sabato 26 settembre 2020) di Michele Ficetola Nel Vallo di Diano aumenta il numero dei positivi al coronavirus nelle ultime 48 ore, infatti al momento i nuovi casi sono stati segnalati ad Atena Lucana, dove una donna e un bambino sono risultati affetti da Covid Si tratta della madre e di suo figlio un bimbo, asintomatici entrambi ed ora in isolamento come da prassi. A Sant’Arsenio, invece un giovane di venti anni, rientrato dalla Spagna, dove si era recato per motivi di studio, è risultato positivo al Coronavirus. Il ragazzo, ha rispettato tutte le prescrizioni del caso e si trova in isolamento in buone condizioni di salute. A Sassano è risultato un falso positivo al virus, nei giorni scorsi infatti, si fece largo la notizia di una nuova persona contagiata dal Covid, poi smentita dopo qualche ora anche dal ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 settembre 2020) di Michele Ficetola Nel Vallo di Diano aumenta il numero deial coronavirus nelle ultime 48 ore, infatti al momento i nuovi casi sono stati segnalati ad, dove unae unsono risultati affetti da Covid Si tratta della madre e di suo figlio un bimbo, asintomatici entrambi ed ora in isolamento come da prassi. A Sant’Arsenio, invece un giovane di venti anni, rientrato dalla Spagna, dove si era recato per motivi di studio, è risultato positivo al Coronavirus. Il ragazzo, ha rispettato tutte le prescrizioni del caso e si trova in isolamento in buone condizioni di salute. A Sassano è risultato un falso positivo al virus, nei giorni scorsi infatti, si fece largo la notizia di una nuova persona contagiata dal Covid, poi smentita dopo qualche ora anche dal ...

