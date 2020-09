Alla Fiorentina non basta super Ribery, Inter vince 4-3 (Di sabato 26 settembre 2020) Milano, 26 set. - (Adnkronos) - Vittoria sofferta e all'ultimo respiro per l'Inter che sconfigge 4-3 la Fiorentina nell'anticipo serale della seconda giornata di Serie A. Un successo che permette ai nerazzurri di partire con il piede giusto in campionato in attesa di recuperare mercoledì a Benevento il match della prima giornata. Grande prova comunque dei viola, ispirati da uno strepitoso Ribery, che dopo aver sciupato il gol del 4-2, si spengono nei minuti finali vanificando una prestazione di alto livello. Il match si sblocca dopo soli tre minuti: cross di Biraghi da sinistra, Kolarov si dimentica di Kouamé e la Fiorentina si trova con due giocatori davanti ad Handanovic: Bonaventura rinuncia Alla conclusione per servire l'attaccante ivoriano che a porta vuota non può sbagliare. ... Leggi su iltempo (Di sabato 26 settembre 2020) Milano, 26 set. - (Adnkronos) - Vittoria sofferta e all'ultimo respiro per l'che sconfigge 4-3 lanell'anticipo serale della seconda giornata di Serie A. Un successo che permette ai nerazzurri di partire con il piede giusto in campionato in attesa di recuperare mercoledì a Benevento il match della prima giornata. Grande prova comunque dei viola, ispirati da uno strepitoso, che dopo aver sciupato il gol del 4-2, si spengono nei minuti finali vanificando una prestazione di alto livello. Il match si sblocca dopo soli tre minuti: cross di Biraghi da sinistra, Kolarov si dimentica di Kouamé e lasi trova con due giocatori davanti ad Handanovic: Bonaventura rinunciaconclusione per servire l'attaccante ivoriano che a porta vuota non può sbagliare. ...

Ultime Notizie dalla rete : Alla Fiorentina Pazza Inter, 4-3 alla Fiorentina: Ribery dà spettacolo, ma Conte sorride con Lukaku e D’Ambrosio Sport Fanpage Fiorentina, che beffa a San Siro L’Inter pareggia e vince in 3 minuti

La Fiorentina sfiora il colpaccio San Siro, ma alla fine viene beffata. Quando ormai i viola sentivano il gusto della vittoria, l’Inter è riuscita a ribaltare il risultato. A Milano è stata una notte ...

Inter-Fiorentina 4-3, pagelle: Lautaro devastante, Hakimi decisivo; Ribéry un maestro senza tempo

Queste le pagelle dell’Inter dopo la clamorosa vittoria per 4-3 sulla Fiorentina all’esordio in campionato, nell’ultimo anticipo della 2ª giornata di serie A: 6Handanovic Tiene vivo il match con una g ...

