2020, ultimo report NOAA: è un disastro climatico anche prossime stagioni (Di sabato 26 settembre 2020) Secondo i dati elaborati dalla NOAA, il mese di agosto 2020 è stato il secondo mese di agosto più caldo a partire dal 1880 con una temperatura di 0,94°C superiore alla media del XX° secolo. Solo il mese di agosto 2016 è stato più caldo. Fonte NOAAE' stato il 44° agosto consecutivo e il 428° mese consecutivo con una temperatura superiore alla media del secolo scorso. I 5 mesi di agosto più caldi sono tutti concentrati dal 2015 in poi. Questi dati, da soli, ci offrono un'ottima fotografia di quanto il clima si sia scaldato, ma non è finita qui. Infatti, nel Nord Emisfero questo mese di agosto è stato il più caldo di tutti, superando anche il 2016. In Europa è stato "solo" il terzo più ...

