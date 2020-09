«X Factor 2020»: la seconda puntata, tra bionde supersoniche e un «pop porno» (Di venerdì 25 settembre 2020) Chi temeva che la disparità numerica tra gli uomini e le donne avrebbe creato una sorta di scompenso dietro al bancone di X Factor sarà costretto a ricredersi, perché Emma Marrone ha con sé l’energia di un esercito di valchirie. Alla seconda puntata delle Auditions, trasmesse come sempre su Sky Uno e Now Tv, è proprio lei a confermare l’impressione dell’esordio e a dimostrare che con le donne, quelle vere e di carattere, non c’è da scherzare. Ce lo ricorda quando commenta le prodezze canore di Aleew, che propone una cover di Rihanna imitandone in maniera grossolana le movenze e il timbro, e specifica ai colleghi che il metro di paragone che utilizza nel giudicarla non è certo la popstar alla quale si ispira: «Va bene che sono bionda, ma non sono deficiente» spiega, infatti, Emma cogliendo tutti di sorpresa. Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 settembre 2020) Chi temeva che la disparità numerica tra gli uomini e le donne avrebbe creato una sorta di scompenso dietro al bancone di X Factor sarà costretto a ricredersi, perché Emma Marrone ha con sé l’energia di un esercito di valchirie. Alla seconda puntata delle Auditions, trasmesse come sempre su Sky Uno e Now Tv, è proprio lei a confermare l’impressione dell’esordio e a dimostrare che con le donne, quelle vere e di carattere, non c’è da scherzare. Ce lo ricorda quando commenta le prodezze canore di Aleew, che propone una cover di Rihanna imitandone in maniera grossolana le movenze e il timbro, e specifica ai colleghi che il metro di paragone che utilizza nel giudicarla non è certo la popstar alla quale si ispira: «Va bene che sono bionda, ma non sono deficiente» spiega, infatti, Emma cogliendo tutti di sorpresa.

rockolpoprock : Agnelli ed Emma: 'Per dimostrare di essere amici non servono i duetti' - GQitalia : .@MarroneEmma fa la differenza a @XFactor_Italia #XF20 - SkyItalia : Pronti per #XF2020? Abbiamo una sorpresa per voi! Un’anteprima della prima puntata oggi alle 19.30 qui ??… - iolanda_riolo : RT @RepSpettacoli: A X Factor la grazia di Beatrice: conquista i giudici la ragazza che canta la dislessia - angiuoniluigi : RT @RepSpettacoli: Le audition di 'X Factor', seconda puntata: più autori e meno freak -