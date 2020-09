Somma al Palermo: colpaccio dei rosanero per la Serie C (Di venerdì 25 settembre 2020) Ci si aspettava il colpo di calciomercato del Palermo di Dario Mirri e, finalmente, c’è in arrivo un grande acquisro: i rosanero siciliani, tornati in Serie C dopo aver disputato e vinto il campionato dilettantistico, hanno chiuso per Michele Somma, difensore centrale scuola Roma attualmente al Deportivo La Curuna. Il calciatore, nelle ultime ore, è entrato prepotentemente nel mirino di Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini. Sarà il venticinquenne, se non ci saranno cataclismi di mercato dell’ultima ora, il nuovo (ed ultimo) tassello per la difesa che dovrà disegnare Roberto Boscaglia per l’imminente esordio di campionato contro il Teramo. Somma: colpo di calciomercato vicino per il Palermo di Boscaglia Un acquisto che si potrebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Ci si aspettava il colpo di calciomercato deldi Dario Mirri e, finalmente, c’è in arrivo un grande acquisro: isiciliani, tornati inC dopo aver disputato e vinto il campionato dilettantistico, hanno chiuso per Michele, difensore centrale scuola Roma attualmente al Deportivo La Curuna. Il calciatore, nelle ultime ore, è entrato prepotentemente nel mirino di Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini. Sarà il venticinquenne, se non ci saranno cataclismi di mercato dell’ultima ora, il nuovo (ed ultimo) tassello per la difesa che dovrà disegnare Roberto Boscaglia per l’imminente esordio di campionato contro il Teramo.: colpo di calciomercato vicino per ildi Boscaglia Un acquisto che si potrebbe ...

