Snam | siglato accordo con A2A per sviluppare ruolo idrogeno

Sviluppare il ruolo dell'idrogeno nella produzione elettrica e nelle reti di distribuzione. Con questo obiettivo Snam e A2A hanno firmato un memorandum of understanding di cooperazione tecnologica che vede al centro lo studio di progetti finalizzati allo sviluppo dell'utilizzo dell'idrogeno nell'ambito della decarbonizzazione del settore energetico in Italia e della Hydrogen Strategy europea. L'accordo e` stato sottoscritto oggi dagli amministratori delegati di Snam, Marco Alvera`, e di A2A, Renato Mazzoncini, nel corso del festival della ricerca scientifica Trieste Next, alla presenza del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

