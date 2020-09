"Se ubriaca sei in parte responsabile dello stupro": il post del Comune di Ferrara (che poi si scusa) (Di venerdì 25 settembre 2020) “Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro”: nell’ambito di una campagna contro la violenza sulle donne, il Comune di Ferrara riporta una frase senza le opportune specifiche e scoppia la polemica sui social. Poi le scuse e la rettifica.Nell’immagine postata dal Comune, infatti, compariva la scritta presentata sotto forma di citazione, mentre la didascalia specificava: “L’assunzione di alcol e droghe ti rende in parte responsabile degli abusi che hai subito. Lo pensa il 15% degli italiani”, citando le ultime statistiche Istat sulla violenza di genere.“Da donna mi sento offesa”, “Pubblicare una frase simile senza aggiungere nemmeno ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) “Se seisei in”: nell’ambito di una campagna contro la violenza sulle donne, ildiriporta una frase senza le opportune specifiche e scoppia la polemica sui social. Poi le scuse e la rettifica.Nell’immagineata dal, infatti, compariva la scritta presentata sotto forma di citazione, mentre la didascalia specificava: “L’assunzione di alcol e droghe ti rende indegli abusi che hai subito. Lo pensa il 15% degli italiani”, citando le ultime statistiche Istat sulla violenza di genere.“Da donna mi sento offesa”, “Pubblicare una frase simile senza aggiungere nemmeno ...

