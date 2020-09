Salvini prepara la maxi squadra che dovrà guidare il partito in modo più collegiale. Tutti i nomi (Di venerdì 25 settembre 2020) Matteo Salvini annuncia una nuova segreteria della Lega per una gestione più collegiale del partito. Potrebbero essere fino a una ventina i membri del nuovo organo direttivo. Nella Lega non è in vista il congresso Stamattina, tornando sul tema, Salvini ha ribadito che si tratta di una operazione ‘tecnica’: “Sono abituato a delegare, quando la gente ti fa crescere devi essere più bravo e più presente“. Ma per ora, nonostante la svolta ai vertici della Lega, il partito non ha all’orizzonte alcun congresso. La Lega per Salvini premier, partito nato nel 2018, prevedeva da statuto, come si legge nelle ‘disposizioni transitorie’, “un congresso federale elettivo, che dovrà essere svolto entro 12 ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 settembre 2020) Matteoannuncia una nuova segreteria della Lega per una gestione piùdel. Potrebbero essere fino a una ventina i membri del nuovo organo direttivo. Nella Lega non è in vista il congresso Stamattina, tornando sul tema,ha ribadito che si tratta di una operazione ‘tecnica’: “Sono abituato a delegare, quando la gente ti fa crescere devi essere più bravo e più presente“. Ma per ora, nonostante la svolta ai vertici della Lega, ilnon ha all’orizzonte alcun congresso. La Lega perpremier,nato nel 2018, prevedeva da statuto, come si legge nelle ‘disposizioni transitorie’, “un congresso federale elettivo, che dovrà essere svolto entro 12 ...

Potrebbero essere fino a una ventina i membri della nuova segreteria politica della Lega, annunciata nelle scorse ore da Matteo Salvini, che ha deciso di dotare il partito di un nuovo organo direttivo

