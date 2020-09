Riapertura stadi, parla Sileri: “Graduale e con regole ferree” (Di venerdì 25 settembre 2020) Gli stadi “non potremo certo riaprirli al massimo della capienza. Una Riapertura graduale, controllata, a patto che i contagi rimangano bassi è auspicabile, però con regole ferree“. Lo ha dichiarato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri in merito al protocollo riguardo la Riapertura degli stadi. “La mascherina la devi tenere, devi mantenere la distanza e bisogna misurare la temperatura all’ingresso – spiega Sileri a Radio Cusano Campus -. Così può avvenire una Riapertura graduale in sicurezza. Il concetto di normalità è far sì che se tu hai un percorso con un rischio che è vicino allo zero e riapri con mille persone faccio fatica a pensare che queste mille ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Gli“non potremo certo riaprirli al massimo della capienza. Unagraduale, controllata, a patto che i contagi rimangano bassi è auspicabile, però conferree“. Lo ha dichiarato il viceministro della Salute Pierpaoloin merito al protocollo riguardo ladegli. “La mascherina la devi tenere, devi mantenere la distanza e bisogna misurare la temperatura all’ingresso – spiegaa Radio Cusano Campus -. Così può avvenire unagraduale in sicurezza. Il concetto di normalità è far sì che se tu hai un percorso con un rischio che è vicino allo zero e riapri con mille persone faccio fatica a pensare che queste mille ...

Caos generale in merito alla questione degli stadi di Serie A. Tutti hanno riaperto ai tifosi, anche se pochi, per compiere un primissimo passo verso la normalità, anche per il mondo del calcio. Qualc ...

La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha rilasciato delle dichiarazioni sulla riapertura degli stadi al 25 per cento della capienza. A radio 24 ha parlato anche delle scuole e dell’attenzione ch ...

