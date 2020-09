Meteo di Ottobre potrebbe sorprendere | e se tornasse l’Estate?

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 25 settembre 2020) Settembre lo abbiamo passato in gran parte con condizioni di caldo anomalo estivo. Ma ora cambia tutto e di colpo ci ritroveremo in autunno, anzi il clima sarà quello da autunno inoltrato. Il tutto sarà causato dall’affondo di una saccatura da nord, con un carico d’aria di estrazione polare L’aria fredda scenderà direttamente dalla Groenlandia, innescando un vortice perturbato che esalterà il ribaltoneeccezionale. Dopo tutto questo caldo avremo precipitazioni localmente intense, ma per effetto del freddo, notevole soprattutto in quota, arriverà persino la neve in montagna non solo sulle Alpi. Il raffreddamento sarà importante e servirà a calmierare le grandi anomalie di caldo che hanno prevalso per tutto il mese. Non basteranno pochi giorni di freddo anomalo per ribaltare le sorti di ...