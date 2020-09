Mauro Corona, scuse a Berlinguer: “Roba da bar, io cretino e maleducato” (Di venerdì 25 settembre 2020) Mauro Corona torna sui suoi passi e porge sentite scuse a Bianca Berlinguer, dopo che nella trasmissione Cartabianca su Rai Tre, di cui è ospite fisso, o forse era (da capire se sarà riammesso nel programma), ha dato della “gallina” in diretta alla conduttrice. Lo scrittore, poche ore fa, è intervenuto a Radio Capital, parlando … L'articolo Mauro Corona, scuse a Berlinguer: “Roba da bar, io cretino e maleducato” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 25 settembre 2020)torna sui suoi passi e porge sentitea Bianca, dopo che nella trasmissione Cartabianca su Rai Tre, di cui è ospite fisso, o forse era (da capire se sarà riammesso nel programma), ha dato della “gallina” in diretta alla conduttrice. Lo scrittore, poche ore fa, è intervenuto a Radio Capital, parlando … L'articolo: “Roba da bar, ioe maleducato” proviene da Gossip e Tv.

repubblica : Mauro Corona chiede scusa a Bianca Berlinguer: 'Sono stato cretino a offenderla' - HuffPostItalia : Mauro Corona: 'Chiedo scusa a Berlinguer. Sono stato un cafone. Non tocco alcol da 40 giorni e sono nervoso' - gaiatortora : Cioè siete sorpresi da Mauro Corona? Bha - Alessio17 : RT @Phastidio: 'Benvenuto, Mauro!' Mauro Corona: 'Chiedo scusa a Berlinguer. Sono stato un cafone. Non tocco alcol da 40 giorni e sono ner… - BarlettaCinzia : Non è assolutamente necessario per lo svolgimento del programma la presenza di Mauro Corona...già da tempo...,anzi… -