(Di venerdì 25 settembre 2020) Quinto turno di Ligue 1 ed è la volta deldi Vilas Boas che riceve tra le mura amiche l’ostico. Pareggio all’ultimo tuffo per l’OM contro il Lille. Il gol di Gemain ha evitato la seconda sconfitta consecutiva per i marsigliesi, e una mini crisi dopo la precedente sconfitta interna contro il St. Etienne. Adesso un … InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Marsiglia-Metz (sabato, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici - sportli26181512 : Ligue 1 LIVE: alle 17 St. Etienne-Rennes, alle 21 Marsiglia-Metz: Dopo l'anticipo di ieri, con il successo del Lill… - infobetting : Marsiglia-Metz (sabato, ore 21): formazioni, quote, pronostici - ArmandoAreniell : Probabili formazioni #Marsiglia-#Metz - sportnotizie24 : #Marsiglia-#Metz, le probabili formazioni: Villas Boas vuole i tre punti -

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia Metz

Infobetting

Continua la marcia del Lille, ancora imbattuto in questa Ligue 1. La squadra di Galtier ha superato il Nantes con un goal per tempo, balzando in testa alla classifica del campionato francese in attesa ...Continua su DAZN [abbonati qui] la grande stagione di calcio europeo 2020-21 con la partenza de LaLiga Santander. La piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva e in diretta tutte le 380 partite ...