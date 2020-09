Maltempo, violento nubifragio in provincia di Varese: alluvione a Luvinate, un disperso ed evacuazioni [VIDEO] (Di venerdì 25 settembre 2020) Una violenta ondata di Maltempo si è abbattuta ieri sulla provincia di Varese, in particolare nel comune di Luvinate: al momento il bilancio è di un disperso e almeno 7 famiglie evacuate. Non si hanno ancora notizie di un runner che ieri si era addentrato nei boschi per allenarsi, poco prima dell’inizio di un forte temporale, a seguito del quale è esondato un torrente: sul posto gli specialisti del Saf (Speleo Alpino Fluviale), del Sapr (Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e del Tas (Topografia Applicata al Soccorso). A Luvinate due palazzine e tre villette sono state evacuate a causa di una frana provocata dall’esondazione del torrente: i vigili del fuoco e la protezione civile hanno aiutato 7 famiglie a spostarsi a casa di conoscenti o in ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Una violenta ondata disi è abbattuta ieri sulladi, in particolare nel comune di: al momento il bilancio è di une almeno 7 famiglie evacuate. Non si hanno ancora notizie di un runner che ieri si era addentrato nei boschi per allenarsi, poco prima dell’inizio di un forte temporale, a seguito del quale è esondato un torrente: sul posto gli specialisti del Saf (Speleo Alpino Fluviale), del Sapr (Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e del Tas (Topografia Applicata al Soccorso). Adue palazzine e tre villette sono state evacuate a causa di una frana provocata dall’esondazione del torrente: i vigili del fuoco e la protezione civile hanno aiutato 7 famiglie a spostarsi a casa di conoscenti o in ...

