“La malattia non esiste sopra una certa frequenza”

Ci hanno segnalato un post lunghissimo che andremo a proporvi nella sua interezza, pubblicato da un profilo di una persona ad alto tasso di negazionismo (strano). Questa persona (ma non solo lei) sostiene che la nostra vita è fatta di frequenze: che la malattia ha una frequenza particolare, e che sopra una certa frequenza non esiste malattia. Secondo questa teoria, più grande è la vibrazione, più si vive meglio. Un'affermazione che potrebbe produrre facili battute da osteria, che lasciamo all'immaginazione. Dunque, più alta è la frequenza (ma di cosa?), più si sta bene. Secondo questa teoria, dunque le onde millimetriche del 5G dovrebbero essere un toccasana, giusto? Piuttosto, la cosa che più preoccupa è la frequenza con la ...

