Io ti cercherò | conferenza stampa della fiction Rai1 con Alessandro Gassmann

Leggi su blogo

(Di venerdì 25 settembre 2020) 13.31 Fine.13.30 Tavarelli: “Non voglio fare spoiler, ma qui in realtà raccontiamo il fatto che il poliziotto sia quasi pulito rispetto al mondo di polizia, raccontiamo ciò qualcosa di molto diverso rispetto a quello che sembra”.13.28 Il poliziotto irregolare è ormai un clichèitaliana?: “Raramente è stato fatto su, questo è un passo in avanti per, è una scelta coraggiosa e innovativa”. 13.26scherza sulla scena in cui rincorre un giovane e lo raggiunge dopo 4 km: “Una scena non realistica, che un signore di 55 anni possa raggiungere un ragazzo così giovane può accadere solo in Io ti cercherò“.13.23 ...