Guarita dal Coronavirus | la frase shock | “Ho pregato di morire”

Le dichiarazioni shock di Piera Donnini, Guarita dal Coronavirus dopo mesi di cure, dichiara: "Ho pregato di morire". Piera Donnini, una donna di 62 anni di Sarzana – La Spezia – dipendente Coop fu tra le prime vittime del Coronavirus. Il suo calvario durò ben 4 mesi, portandola allo stremo delle forze, sia fisiche che …

I morti sono 20, stabili rispetto ai 23 di ieri. In Italia sono state contagiate dal virus un totale di 306.235 persone, numero che comprende le vittime e i guariti.

