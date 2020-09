Gian Maria Sainato rivela un segreto di Tommaso Zorzi

Leggi su biccy

(Di sabato 26 settembre 2020) Franceska Pepe durante la sua ultima litigata conl’ha accusato di aver mentito durante il reality Riccanza e di aver fatto credere al pubblico di avere un appartamento nella famosa Torre Solaria di Milano: “Dovresti evitare di dire bugie come fai. Torna a Riccanza visto che dicevi di abitare nella Torre Solaria e invece erano solo min****te. Quindi rispondi, non abitavi nella Torre Solaria? Fly down baby e non sai con chi stai parlando“. Dopo lo sfogo della modella ancheè tornato a parlare del reality di MTV e dell’appartamento mostrato da. Secondo il fashion blogger il gieffino avrebbe affittato l’alloggio in questione nel famoso palazzo milanese per 2 giorni, giusto per fare le riprese di ...