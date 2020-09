Gemma Galgani in lotta con sé stessa a Uomini e Donne: “Non mi rassegno ai 70 anni” (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella pausa estiva di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha deciso di cambiare definitivamente la sua vita. L’obiettivo è stato quello di riuscire a sentirsi bene con sé stessa e ad essere a suo agio con terze persone, visto anche il programma a cui partecipa e le varie frequentazioni che ha avuto. Ora che ha 70 anni non si rassegna e nonostante tutte le critiche, è felice di aver proceduto per la sua strada. Infatti, la dama ha dimostrato anche questa volta una particolare determinazione verso il lifting superando le sue paure. Gemma Galgani in lotta con sé stessa a Uomini e Donne Per un tot di mesi è sparita e tutti noi ci stavamo chiedendo che fine avesse fatto, ... Leggi su giornal (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella pausa estiva diha deciso di cambiare definitivamente la sua vita. L’obiettivo è stato quello di riuscire a sentirsi bene con sée ad essere a suo agio con terze persone, visto anche il programma a cui partecipa e le varie frequentazioni che ha avuto. Ora che ha 70 anni non si rassegna e nonostante tutte le critiche, è felice di aver proceduto per la sua strada. Infatti, la dama ha dimostrato anche questa volta una particolare determinazione verso il lifting superando le sue paure.incon séPer un tot di mesi è sparita e tutti noi ci stavamo chiedendo che fine avesse fatto, ...

trash_italiano : Dopo Gemma Galgani, anche Elodie sbarca a #TemptationIsland come tentatrice. Bravissimi tutti! - MondoTV241 : Uomini e Donne: due di picche per Gemma Galgani #uominiedonne #gemmagalgani - wereweborntodie : @hugmezaynx_ Quello con Gemma galgani? Non sto seguendo ama - ssuspirium : Ho dovuto veramente spiegare a mio padre che Tina non sta facendo pubblicità occulta ma G. G sta per Gemma Galgani… - Notiziedi_it : Gemma Galgani sul perché del lifting, gli attacchi social e il primo amore -