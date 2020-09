FOS | risultati in forte crescita nel semestre

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo FOS chiude il primodell’anno con un risultato netto positivo per 0,4 milioni di euro, indel 44% rispetto al primo2019.del valore della produzione che si attesta a 5,8 milioni di euro, indel 12% rispetto al 2019,mentre l’EBITDA aumenta del 24% a 1,1 milioni di euro. Posizione Finanziaria netta al 30 giugno 2020 positiva per 0,7 milioni di euro ed in miglioramento del 4% rispetto al 30 giugno 2019.